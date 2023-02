ZDA Rusijo obtožile zločinov proti človečnosti

München, 18. februarja - Ameriška podpredsednica Kamala Harris je drugi dan varnostne konference v Münchnu obtožila Rusijo, da je v Ukrajini zagrešila zločine proti človečnosti in opozorila, da ruske sile izvajajo obsežne in sistematične napade na civilno prebivalstvo v državi. ZDA so s tem ruska dejanja v Ukrajini prvič uradno opredelile kot zločine proti človečnosti.