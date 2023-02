Zunanje ministrice ob robu münchenske konference z izjavo o pravicah žensk v Afganistanu in Iranu

München, 18. februarja - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je danes ob robu Münchenske varnostne konference kot članica neformalne skupine zunanjih ministric udeležila srečanja zunanjih ministric. Na srečanju je deset ministric sprejelo skupno izjavo glede pravic žensk in deklet v Afganistanu in Iranu, so sporočili z zunanjega ministrstva.