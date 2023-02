Na konferenci v Münchnu v pričakovanju nastopa podpredsednice ZDA in britanskega premierja

München, 18. februarja - Drugi dan varnostne konference v Münchnu bosta udeležence med drugim nagovorila podpredsednica ZDA Kamala Harris in britanski premier Rishi Sunak. Ob Ukrajini bi bili lahko v ospredju razprav tudi odnosi med ZDA in Kitajsko. Konference se udeležujeta tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.