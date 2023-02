V Münchnu se začenja varnostna konferenca

München, 17. februarja - V Münchnu se danes začenja varnostna konferenca, vodilni forum o globalni varnostni politiki, na katerem pričakujejo več kot 40 voditeljev, preko 90 ministrov in številne visoke predstavnike mednarodnih organizacij. V ospredju razprav bodo predvidoma vojna v Ukrajini in njene posledice ter naraščajoče napetosti med ZDA in Kitajsko.