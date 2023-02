V brazilski prestolnici razstava Ejti Štih Drevo brez imena

Brasilia, 17. februarja - V galeriji ugledne kulturne ustanove Centro Cultural Banco do Brasil v brazilski prestolnici Brasilia so v četrtek odprli slikarsko razstave Drevo brez imena priznane in večkrat nagrajene slovenske slikarke in galeristke Ejti Štih, ki večino svojega ustvarjalnega življenja živi v Boliviji.