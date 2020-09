Ejti Štih za STA: Človeštvo se ne spreminja in tudi ne napreduje prav dosti

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Bled, 17. septembra - Mednarodno priznana slikarka Ejti Štih, ki že desetletja živi v Boliviji, se je v Sloveniji letos zaradi korone zadržala dlje, kot je predvidela. V tem času je izšla njena knjiga Slike in zgodbe, eksperiment, ki jo je navdušil in ji odprl povsem nove vpoglede v lastne slike. Ejti Štih je v pogovoru za STA spregovorila o slikah in tudi o družbi.