Občina Ravne na Koroškem z rebalansom in načrti navezovalne ceste na tretjo razvojno os

Ravne na Koroškem, 6. julija - Predvsem visoke ponudbe gradbincev za načrtovane projekte so razlog, da so na Občini Ravne na Koroškem pripravili rebalans letošnjega občinskega proračuna, v katerem so predvideli dodatno zadolževanje. Na Ravnah so v teku postopki prostorskega umeščanja vzhodne obvoznice, ki bo navezovalna cesta na tretjo razvojno os. Javna razgrnitev bo kmalu.