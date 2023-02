Zdravko Mamić napovedal slovo od Dinama in nogometa

Zagreb, 17. februarja - Nekdanji svetovalec hrvaškega nogometnega kluba Dinamo in športni agent Zdravko Mamić je v intervjuju za banjaluški časnik Glas Srpske dejal, da se poslavlja od Dinama in nogometa. K temu naj bi ga spodbudila smrt hrvaškega nogometnega trenerja Ćira Blaževića, ker po njegovem takšnih nogometnih velikanov, kot je bil on, ne bo več.