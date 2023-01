Zdravko Mamić kazensko ovaden, zaradi dolgov prodal družinsko vilo v Zagrebu

Zagreb, 23. januarja - Nekdanji svetovalec hrvaškega nogometnega kluba Dinamo in športni agent Zdravko Mamić je za šest milijonov evrov prodal vilo v Zagrebu, da je poplačal svoj dolg do poslovneža Renata Koraća, piše hrvaški časnik Jutarnji list. Člani Dinama so proti Mamiću ter 48 članom skupščine kluba in nadzornega odbora minuli teden vložili kazensko ovadbo.