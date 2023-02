Vlada sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva

Ljubljana, 16. februarja - Vlada je danes sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, katerega namen je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine. Kot je poudaril gospodarski minister Matjaž Han, so "ujeli zadnji vlak" za ohranitev panoge, saj rokodelska znanja in veščine hitro izginjajo.