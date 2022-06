Zakonski predlog za ohranjanje in razvoj rokodelstva

Ljubljana, 7. junija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v javno obravnavo posredovalo osnutek predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Namen je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine, pravi gospodarsko ministrstvo. Pripombe in predloge zbira do 7. julija.