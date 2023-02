Na münchenski varnostni konferenci največ o vojni v Ukrajini ter odnosih med ZDA in Kitajsko

pripravil Marko Stanojević

München, 16. februarja - V Münchnu se bo v petek začela varnostna konferenca, vodilni forum o globalni varnostni politiki, na katerem pričakujejo več kot 40 voditeljev in visokih predstavnikov mednarodnih organizacij. V ospredju razprav bodo predvidoma vojna v Ukrajini, njene posledice za to državo, Evropo in svet, pa tudi naraščajoče napetosti med ZDA in Kitajsko.