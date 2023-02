Primorske novice o zaposlovanju mladih v delovnih kolektivih (16. 2.)

Koper, 15. februarja - Aljaž Novak v komentarju Vsak kolektiv potrebuje "junca" poudarja, da je potrebno do mladih, ki se zaposlujejo na svojih prvih delovnih mestih, imeti potrpljenje in razumeti, da vnašajo v svojo delovno okolje nove ideje ter načine dela. Ob tem opozarja, da mnogi mladi še vedno težko pridejo do potrebnih izkušenj za zaposlitev.