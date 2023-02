Delo o spreminjanju vpisnih pogojev na fakultetah (16. 2.)

Ljubljana, 15. februarja - Špela Kulart v komentarju Težke odločitve ob spreminjanju pogojev opozarja, da so nekatere fakultete Univerze v Ljubljani nekatere programe naredile nedostopne dijakom s poklicno maturo in petim predmetom. Avtorica to ocenjuje kot nepravično odločitev, saj so dijaki na teh smereh mislili, da jim bo omogočen vpis na enake programe kot prejšnja leta.