Mesec s sindikatom glede prenosa sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca

Ljubljana, 15. februarja - Minister za delo Luka Mesec se je z vodstvom inšpektorata za delo danes sestal s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede prenosa sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca, ki mu v sindikatu glasno in javno nasprotujejo. Ministrstvo prizadevanja sindikata podpira in napoveduje možnost zakonskih sprememb.