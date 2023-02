Lufthansina letala vnovič pristajajo v Frankfurtu

Frankfurt, 15. februarja - Letala nemškega prevoznika Lufthansa, ki je bil danes zaradi izpada informacijskega sistema prisiljen odpovedati in prestaviti več sto letov, so zgodaj popoldne vnovič začela pristajati v Frankfurtu, je objavil upravljalec letališča Fraport. Kontrolorji so jih več ur preusmerjali, odpovedana sta bila tudi leta iz Münchna in Frankfurta na Brnik.