Lufthansa zaradi izpada informacijskega sistema odpovedala številne lete

Frankfurt, 15. februarja - Nemški letalski prevoznik Lufthansa je bil danes zaradi velikih težav z informacijskim sistemom prisiljen ukiniti in prestaviti številne lete. V letalskem velikanu še niso pojasnili, katera letališča so prizadeta, naj bi bilo pa na prometnih letališčih Frankfurt in München precej kaotično. Današnji let z Münchna na Brnik in nazaj je že odpovedan.