Ortodonti s predlogi za urejanje razmer v ortodontiji

Ljubljana, 15. februarja - Pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskem ortodontskem društvu so pripravili predloge za izboljšanje razmer v ortodontiji, kjer so čakalne vrste dolge. Med drugim predlagajo razpis 40 novih javnih ortodontskih programov. Poudarjajo namreč, da obstaja zanimanje ortodontov za delo v okviru javnega zobozdravstva.