Skupina devetih oseb napadla varnostnike celjskega lokala

Celje, 15. februarja - Celjska policija je januarja v enem izmed celjskih lokalov obravnavala skupino devetih oseb, ki je napadla varnostnike gostinskega objekta, jim grozila in jih tudi poškodovala. Prav tako so poškodovali tudi inventar na terasi lokala. Osem oseb je policija kazensko ovadila zaradi suma nasilništva, poškodovanje tuje stvari, groženj in ropa.