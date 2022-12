Po smrti moškega napovedano imenovanje komisije za oceno zakonitosti uporabljenih prisilnih sredstev

Ravne na Koroškem, 12. decembra - Pri posredovanju zaradi razgrajanja mlajšega moškega sta ponoči policista na območju policijske postaje Ravne na Koroškem tudi s pomočjo prisilnih sredstev moškega obvladala. Kasneje je izgubil zavest in kljub oživljanju umrl. V zvezi z dogodkom so napovedali imenovanje komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabljenih prisilnih sredstev.