Predlagane spremembe pri napotitvah delavcev v tujino po oceni ZSSS korak v pravo smer

Ljubljana, 14. februarja - Predlog novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev je velik korak naprej k varstvu in zaščiti pravic napotenih delavcev, so danes ocenili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Pričakujejo, da DZ ne bo spreminjal določb, o katerih so se socialni partnerji dogovorili v okviru pogajanj na Ekonomsko-socialnem svetu.