Obtoženi Hrvati v Zambiji se bodo lahko branili s prostosti

Zagreb, 14. februarja - Osmerica Hrvatov, ki so jih v Zambiji obtožili poskusa trgovine z otroki, se bo lahko branila s prostosti, je danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina odločilo sodišče v Ndoli. To je že drugo sojenje od njihove aretacije decembra lani, tokrat pa so zambijske oblasti vložile obtožnico tudi proti imigracijski uslužbenki z letališča v Ndoli.