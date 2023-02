Osmerico Hrvatov, obtoženih trgovine z otroki, zambijsko sodišče izpustilo na prostost

Ndola, 6. februarja - Sodišče v Ndoli je danes zavrglo obtožnico proti osmim hrvaškim državljanom, ki so jim sodili za kaznivo dejanje poskusa trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov. Osmerica Hrvatov mora zapustiti Zambijo v naslednjih 48 urah, so sporočili s hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve. Kaj bo s posvojenimi otroki, še ni znano.