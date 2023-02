V Celju zbirajo pomoč za Gaziantep, na turškem veleposlaništvu zabeležili izjemen odziv

Celje/Ljubljana, 13. februarja - Mestna občina Celje bo od torka do četrtka zbirala pomoč za pobrateno turško mesto Gaziantep, ki ga je prejšnji teden prizadel uničujoč potres. Na turškem veleposlaništvu v Ljubljani pa so zaradi izjemnega odziva za zdaj končali z zbiranjem oblačil in hrane, medtem ko so gorilniki, spalne podloge in šotori še vedno dobrodošli, so potrdili za STA.