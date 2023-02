Protestniki na shodu ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili ljubljanski Trg republike

Ljubljana, 1. februarja - Protestniki so na shodu t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili ljubljanski Trg republike. S slovenskimi zastavami v rokah in ob narodnozabavni glasbi so med drugim zahtevali dostojne pokojnine, ki so po njihovem mnenju njihova pravica. Shoda se udeležuje tudi več vidnih predstavnikov SDS.