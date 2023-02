Frontex: Januarja manj nezakonitih prehodov na mejah EU

Varšava, 14. februarja - V EU je lani na nedovoljen način skušalo vstopiti približno 330.000 ljudi, kar je največ od leta 2016, je v ponedeljek v Varšavi objavila Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex). Januarja so sicer zabeležili za 12 odstotkov manj nedovoljenih prehodov meje kot pred letom dni, upad pa so pripisali slabim vremenskim razmeram.