Na Ptuju premierna uprizoritev mladinske predstave Gorjanci

Ptuj, 13. februarja - V ptujskem mestnem gledališču bodo popoldne premierno uprizorili mladinsko predstavo Gorjanci, ki je nastala po motivih Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine in v režiji Maruše King. Predstava je sicer rezultat koprodukcije s Cankarjevim domom, kjer bo prvič prikazana v soboto, Zavodom Margareta Schwarzwald in tržaškim slovenskim gledališčem.