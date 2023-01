Simon Šerbinek v monodrami Kriplov zagovor z veliko mero samoironije o invalidnosti

Maribor, 11. januarja - Igralec Simon Šerbinek in režiser Matjaž Latin predstavljata monodramo Kriplov zagovor, ki bo premierno uprizorjena 19. in 20. januarja na Malem odru Lutkovnega gledališča Maribor (LGM). To je avtobiografska predstava igralca invalida, ki z veliko mero samoironije in družbene kritike predstavlja različne vrste in oblike invalidnosti.