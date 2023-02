Slovenska reševalna ekipa se vrača iz Turčije

Ljubljana, 11. februarja - Slovenska enota vodnikov reševalnih psov in spremljevalnega osebja se danes vrača v Slovenijo, potem ko so v torek odšli na pomoč prizadetemu prebivalstvu v Turčiji, ki jo je v ponedeljek prizadel hud potres. Ob tem so iz Slovenske karitas sporočili, da so zbrali že več kot 120.000 evrov za pomoč ljudem na prizadetih območjih v Turčiji in Siriji.