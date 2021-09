SPD slavila tudi v Berlinu in Mecklenburgu-Pomorjanskem

Berlin/Schwerin, 27. septembra - Nemški socialdemokrati (SPD) so - tako kot na zveznih parlamentarnih volitvah - v nedeljo slavili tudi na manj odmevnih volitvah v zveznih deželah Berlin in Mecklenburg-Pomorjansko. V nemški prestolnici je potekal tudi referendum, na katerem so se ljudje izrekli za razlastitev velikih nepremičninskih podjetij.