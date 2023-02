Ptujski grad lani obiskalo skoraj 43.000 ljudi iz kar 76 držav

Ptuj, 18. februarja - Ptujski grad in tamkajšnje muzejske zbirke je lani obiskalo slabih 43.000 obiskovalcev. Gre za obiskovalce, ki so kupili vstopnice, medtem ko niso vključeni tisti, ki so se udeležili različnih prireditev. Kot je povedala Renata Čeh iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, so v nekaterih mesecih našteli celo več obiskovalcev kot v letu 2019.