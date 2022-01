Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož lani z boljšim obiskom kot leto prej

Ptuj, 30. januarja - V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož leto 2021 ocenjujejo kot uspešno, tako po vsebinski kot po izvedbeni plati, tudi finančno so po besedah direktorja Aleksandra Lorenčiča poslovali pozitivno. Kljub temu so epidemiološke razmere vplivale na njihovo delovanje, kar je bilo najbolj opazno pri obiskanosti, a so podatki vendarle boljši kot leto prej.