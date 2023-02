Slovenski reševalni pes v Turčiji poškodovan, ostali nadaljujejo iskanje pogrešanih

Gaziantep, 10. februarja - Slovenska ekipa reševalnih psov z vodniki danes v regiji Hatay nadaljuje iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami po ponedeljkovih močnih potresih na jugovzhodu Turčije. Zaradi poškodbe en pes od skupno sedmih danes ne more sodelovati pri iskanju, rano pa so mu ustrezno oskrbeli, je tvitnila Uprava RS za zaščito in reševanje.