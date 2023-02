Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v energetski krizi predvidoma od 21. februarja

Ljubljana, 10. februarja - Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko-interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi bodo vloge za subvencioniranje visokih cen energentov predvidoma lahko vlagali med 21. in 28. februarjem. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.