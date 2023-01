DZ sprejel novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize

Ljubljana, 27. januarja - DZ je danes z 52 glasovi za in 30 proti sprejel novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni subjekti, ki imajo regulirane cene elektrike. Poslanci SDS in NSi so bili proti, ker so želeli, da se ohrani pomoč za ohranitev delovnih mest.