Voditelji EU za hitro nadaljevanje dela za zagotavljanje globalne konkurenčnosti

Bruselj, 10. februarja - Voditelji držav članic EU so se v danes sprejetih sklepih izrednega vrha EU zavzeli za hitro nadaljevanje dela na področju zagotavljanja konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Med drugim so se zavzeli za poenostavitev pravil za državne pomoči, pravičen dostop do evropskih sredstev ter bolj predvidljivo okolje za naložbe.