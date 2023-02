Društvo za pomoč otrokom alkoholikov: Največji problem je še vedno molk

Ljubljana, 12. februarja - Ob začetku mednarodnega tedna otrok alkoholikov so v NACOA Slovenija, Društvu za pomoč otrokom alkoholikov izpostavili, da je molk še vedno največji problem v družinah, zaznamovanih z alkoholizmom. Največje žrtve tovrstnega molka pa so otroci, ki zaradi občutka krivde in strahu pred posledicami o tem ne upajo govoriti, so opozorili.