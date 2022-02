Začetek ozaveščevalne kampanje o problemu alkoholizma v družinah

Maribor, 13. februarja - V okviru mednarodnega tedna otrok alkoholikov se v Mariboru danes začenja kampanja ozaveščanja o problemu alkoholizma v družinah, ki jo organizira Društvo za pomoč otrokom alkoholikov NACOA Slovenija. Kampanja z naslovom Nekatere mame in očetje preveč pijejo ... nisi sam! bo trajala do 19. februarja, so sporočili iz društva.