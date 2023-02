Zaloge na debelo v ZDA decembra malce navzgor

Washington, 8. februarja - Zaloge na debelo so v ZDA so se decembra povečale le za 0,1 odstotka na 932,9 milijarde dolarjev, potem ko so novembra zabeležile 0,9-odstotno rast. Obseg prodaje je medtem ostal na novembrski ravni okrog 688 milijard dolarjev, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino.