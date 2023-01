Zaloge na debelo v ZDA novembra navzgor, prodaja navzdol

Washington, 10. januarja - Zaloge na debelo so v ZDA novembra od oktobra narasle za odstotek na 933,1 milijarde dolarjev, njihova prodaja pa je padla za 0,6 odstotka na 693,7 milijarde dolarjev, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za delo. Od novembra lani so zaloge narasle za 20,9 odstotka, prodaja pa za 8,7 odstotka.