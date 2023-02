Slovenija in Uzbekistan krepita gospodarsko sodelovanje

Taškent, 8. februarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v okviru obiska v Uzbekistanu s podpredsednikom vlade za investicije in ekonomske odnose s tujino Žamšidom Khodajevim podpisala sporazum o gospodarskem sodelovanju med državama. Njegov namen je krepitev gospodarskega sodelovanja s to vodilno srednjeazijsko državo, so sporočili z zunanjega ministrstva.