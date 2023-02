V Franciji množične stavke in protesti proti pokojninski reformi

Pariz, 7. februarja - Na poziv glavnih francoskih sindikatov danes v Franciji več tisoč ljudi na protestih in s stavkami znova izraža nasprotovanje pokojninski reformi, s katero želi vlada predsednika Emmanuela Macrona dvigniti upokojitveno starost z 62 na 64 let. Zaznamuje jih manjša udeležba in pozivi k zaostritvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.