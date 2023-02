Državna proslava pred kulturnim praznikom: Za umetnost kot najresnejšo človeško kreacijo

Ljubljana, 7. februarja - V CD je z naslovom Svet se nagnil je naprej potekala proslava s podelitvijo najvišjih nagrad v umetnosti. Slavnostni govornik, predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič, je poudaril, v čem se umetnost in umetniki razlikujejo od vsakdana in mimobežnosti, "zmožni so širiti razglede, poglabljati uvide in gojiti forme in vsebine".