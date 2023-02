Kulturni praznik: nagrajenci pogosto v drugem planu

pripravili Tatjana Zemljič in Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 6. februarja - Slovenski kulturni praznik je praznik, ko so podeljena najvišja priznanja za umetniške stvaritve in opuse. A praznik, ki naj bi slavil kulturo in v ospredje postavil nagrajence, pogosto zasenčijo protesti ali škandali. So, kot je za STA zapisala dramaturginja Ira Ratej, škandali ob prazniku kulture torej simptom naše notranje duhovne puščave?