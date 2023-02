V Atriju ZRC razstava o bosanski pisni dediščini

Ljubljana, 7. februarja - V Atriju ZRC so odprli razstavo S črko o črki: Po sledeh bosanske pisne dediščine, ki je nastala v sodelovanju z Inštitutom za jezik Univerze v Sarajevu, Bosansko kulturno skupnost Preporod ter z ZRC SAZU. Po besedah predstojnika inštituta za slovenski jezik Kozme Ahačič razstava prinaša znanje in vedenje o bosanskem jeziku in njegovi zgodovini.