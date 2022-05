Okrogla miza o beguncih iz BiH v Sloveniji pred 30 leti

Ljubljana, 17. maja - V Galeriji Fotografija je od 6. maja na ogled fotografska razstava Ta vojna ni naša! Skozi objektiv nekdanjih fotografov Mladine so predstavljane zgodbe beguncev iz BiH, ki so pred 30 leti prispeli v Slovenijo. Danes so ob razstavi pripravili okroglo mizo, na kateri so osvetlili, kako je takrat komaj novonastala slovenska država skrbela zanje.