Pakistan umaknil prepoved dostopa do Wikipedie

Islamabad, 7. februarja - Pakistanske oblasti so po nedavni blokadi danes preklicale prepoved dostopa do spletne enciklopedije Wikipedia. Prepoved je vlada v Islamabadu prvotno uvedla, ker naj bi po njenem mnenju vsebovala "bogokletne vsebine". Pristojni odbor bo sedaj preučil alternativne načine za blokado domnevno žaljivih vsebin na spletu, so sporočili.