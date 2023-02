Pakistan zaradi domnevno spornih vsebin blokiral Wikipedio

Islamabad, 4. februarja - Oblasti v Pakistanu so v petek blokirale dostop do spletne enciklopedije Wikipedia, ker naj bi po njihovem mnenju vsebovala "bogokletne vsebine", poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je nov udarec za pravico do svobodnega dostopa do spleta v tej konservativni muslimanski državi.