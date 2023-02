Na nakupovalnih središčih SES bodo sončne elektrarne

Ljubljana/Celje, 8. februarja - Strehe nakupovalnih središč SES - Aleja, Citypark, Center Vič, Citycenter Celje in Europark Maribor - bodo letos opremili s sončnimi elektrarnami. Postavili jih bodo predvidoma do sredine junija, njihova skupna moč bo 4,3 megavata. Naložba je vredna več kot 5,5 milijona evrov, so sporočili iz družbe SES Slovenija.