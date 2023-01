Sončna elektrarna Prapretno lani presegla načrtovano proizvodnjo električne energije

Ljubljana/Hrastnik, 30. januarja - Sončna elektrarna Prapretno je v obdobju od njenega odprtja aprila lani do konca decembra proizvedla 3014,9 megavata električne energije, kar je za osem odstotkov več od načrtovane proizvodnje, so danes sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Dodali so, da so že pristopili k izgradnji druge faze elektrarne.